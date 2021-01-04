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04.01.2021 - 18:06 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 360 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1384 artarak 360 bin 88'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 360 bini geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 208 bin 942 artışla 21 milyon 115 bin 36'ya çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1384 artarak 360 bin 88 oldu. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 338 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 258 milyon 171 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

Ülkede California eyaleti 2 milyon 432 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 819 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 369 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 345 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 733 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı Hindistan'da 149 bini, Brezilya'da ise 196 bini aşmış bulunuyor.

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