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14.01.2021 - 18:16 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 394 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 394 bini geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 244 bin 929 artışla 23 milyon 624 bin 87'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e ulaştı. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 976 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 277 milyon 499 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

California eyaleti 2 milyon 846 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 50 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 517 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 184 ile New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 514 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 257 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladıAntalya'da eşi Mesut K.'nin (30) bıçakla rehin alıp şiddet uyguladığı Duygu K. (30), fırsatını bulup ailesine mesaj atarak yardım istedi. Koşarak eve gelen baba Erdem Ç. (55), binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan Erdem Ç., "Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.
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