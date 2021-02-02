MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı
ABONE OL
02.02.2021 - 18:56 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1955 artarak 454 bin 246'ya yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 143 bin 934 artışla 26 milyon 912 bin 972'ye çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1955 artarak 454 bin 246'ya ulaştı. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 632 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 314 milyon 197 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 328 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 419 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 727 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 879 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 767 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 230 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptıBursa-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç midibüs ile çarpmıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika: Endişe veren tablo! Bakanlık koronavirüste son durumu paylaştı...

Son dakika: Endişe veren tablo! Bakanlık koronavirüste son durumu paylaştı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet