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08.02.2021 - 18:08 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1396 artarak 474 bin 939'a yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 91 bin 266 artışla 27 milyon 612 bin 687'ye çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı

 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1396 artarak 474 bin 939'a ulaştı. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 354 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 323 milyon 806 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

ABD'de California eyaleti 3 milyon 404 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 501 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 777 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 979 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 843 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 524 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.

Kendini otomobile kilitleyip, tetiğe bastıAntalya'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren E.A. (37), arkadaşına Kardeşim size emanet dedikten sonra kendini otomobile kilitleyip, tabancayla karnına ateş etti. Yaralı halde otomobilinin kapısını açan A., hastanede tedaviye alındı.
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