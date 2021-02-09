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09.02.2021 - 18:17 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 476 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1477 artarak 476 bin 416'ya yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 476 bini geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 89 bin 231 artışla 27 milyon 701 bin 918'e çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1477 artarak 476 bin 416'ya ulaştı. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 514 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 325 milyon 511 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

ABD'de California eyaleti 3 milyon 415 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 510 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 783 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 45 bin 129 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 847 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 550 bine yakın vakayla Brezilya takip ediyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
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