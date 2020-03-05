MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de mahkeme, Trump'ın 'Meksika'da kal' uygulamasını iki eyalette durdurdu!
ABONE OL
05.03.2020 - 12:36 | | AA

ABD'de mahkeme, Trump'ın 'Meksika'da kal' uygulamasını iki eyalette durdurdu!

ABD'de San Francisco'daki Bölge Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin Meksika sınırından ülkeye giriş yapan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar Meksika'da bekletilmesine yönelik uygulamasının yürütmesini Arizona ve California eyaletlerinde durdurdu.

ABD'de mahkeme, Trump'ın 'Meksika'da kal' uygulamasını iki eyalette durdurdu!

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, "Meksika'da Kal" adı da verilen ABD ile Meksika arasındaki mutabakata yönelik mahkemenin kararını geri çevirmemesi halinde başvuru sürecindeki göçmenler 12 Mart'tan itibaren Arizona ve California'daki sınır kapılarından ABD'ye giriş yapabilecek.

Mahkeme, mutabakat uygulanması konusunda, Meksika'ya sınırı olan New Mexico ve Teksas eyaletlerini ise yetki alanına girmediğinden kapsam dışı bıraktı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra bu bölgelerden gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" adı verilen mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kentlerinde bekletiliyor.

    Alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldıRusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babasının aracını çaldı yakalanınca 'size ne' dedi!

    Babasının aracını çaldı yakalanınca 'size ne' dedi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Sıradaki Haber