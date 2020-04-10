MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de Michigan, corona virüs nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğü üçüncü eyalet oldu
ABONE OL
10.04.2020 - 00:33 | | AA

ABD'de Michigan, corona virüs nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğü üçüncü eyalet oldu

ABD'nin Michigan eyaleti, New York ve New Jersey'in ardından yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü eyalet oldu.

ABD'de Michigan, corona virüs nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğü üçüncü eyalet oldu

 

Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de vaka ve ölü sayıları bakımından New York ve New Jersey'den sonra salgının bir diğer sıcak noktasını da Michigan eyaleti teşkil ediyor.

Michigan Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan rakamlara göre, eyalette son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 117 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Michigan, New York ve New Jersey'den sonra Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 1000'i aştığı 3. eyalet oldu.

Ayrıca Michigan, 21 bin 504 vaka ile de New York ve New Jersey'in hemen arkasından geliyor.

Eyalette virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 40'ı siyahi

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, düzenlediği basın toplantısında "evde kal" talimatını 30 Nisan'a kadar uzattıklarını kaydetti.

Eyalette virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin yüzde 40'ının siyahi Amerikalılar olduğuna dikkati çeken Whitmer, bu nedenle de Irksal Eşitsizlikler ile Mücadele Görev Gücü adında yeni bir ekip oluşturduklarını belirtti.

"ABD'nin Vuhan'ı" New York

ABD'deki salgının en sıcak noktası New York'ta koronavirüs vaka sayısı, İtalya'daki toplam vaka sayısını geçerek 149 bin 300'e ulaştı.

New York'ta virüs nedeniyle 7 bin 67 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'deki salgının en çok görüldüğü ikinci eyalet olan New Jersey'de ise 51 bin 27 vaka tespit edildi, 1700 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Ordu'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Ordu'da korkutan deprem

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Sıradaki Haber