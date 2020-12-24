ABD'de New York'a gelecek herkese 14 günlük karantina şartı getirildi

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, İngiltere’den gelen herkesin karantina sürecinde yetkililer tarafından ziyaret edileceğini söylerken, karantinaya uymayanlara bin dolar para cezası kesileceğini duyurdu.

De Blasio yaptığı açıklamada, tüm uluslararası yolcuların iletişim bilgilerini vermeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe