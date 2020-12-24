MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de New York'a gelecek herkese 14 günlük karantina şartı getirildi
ABONE OL
24.12.2020 - 09:45 |

ABD'de New York'a gelecek herkese 14 günlük karantina şartı getirildi

ABD’nin New York eyaletinde, mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün ardından, yurt dışından gelen tüm kişilere 14 günlük karantina şartı getirildi.

ABD'de New York'a gelecek herkese 14 günlük karantina şartı getirildi

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, İngiltere’den gelen herkesin karantina sürecinde yetkililer tarafından ziyaret edileceğini söylerken, karantinaya uymayanlara bin dolar para cezası kesileceğini duyurdu.

De Blasio yaptığı açıklamada, tüm uluslararası yolcuların iletişim bilgilerini vermeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İncirlik Üssü'ne hareketli anlar! Uçaklar peş peşe havalandı

Son dakika... İncirlik Üssü'ne hareketli anlar! Uçaklar peş peşe havalandı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav sonuçları 2020

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav sonuçları 2020

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet