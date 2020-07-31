31.07.2020 - 17:51 | | AA
ABD'de ölümcül donanma kazası
California açıklarındaki amfibik saldırı aracı kaza yaptı, bir askerin öldüğü kesinleşirken sekiz asker kayıp. Yaralı iki deniz piyadesi ise hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin California eyaleti açıklarında amfibik saldırı aracı kazasında 1 deniz piyadesi öldü, 2'si yaralandı ve diğer 8'i kayboldu.
ABD Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, bir amfibik saldırı aracının dün geçirdiği kazanın ardından bu sabah saatlerinde Donanma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaza sırasında araçta bulunan 1 deniz piyadesinin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı ve 8'inin kaybolduğu belirtilen açıklamada, söz konusu deniz piyadelerinin tamamının 15. Deniz Piyadesi Seferi Birliğinde görevli olduğu kaydedildi.
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