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26.07.2020 - 17:35 | | AA

ABD'de ölümler 150 bine yaklaştı

24 saatte 807 can kaybının kayıtlara geçtiği ülkede, bugün ölü sayısının 150 bini geçmesi bekleniyor.

ABD'de ölümler 150 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 222 artarak 4 milyon 317 bin 424'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407'ye çıktı.

Eyalet sağlık departmanlarının verilerine göre ise California, 435 binden fazla vakayla şu an ülkede en çok vakanının görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor. California'yı Florida ve New York izliyor.

Teksas ve Arizona'nın yanı sıra birçok eyalette vaka sayıları da hızla artıyor.

Ülke genelinde Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 53 milyon 354 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 61 bine yükseldi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 396 bin 434 vakayla Brezilya, 1 milyon 411 bin 954 vakayla Hindistan izliyor.

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