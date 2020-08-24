ABD'de pusuya düşürülen polisler vuruldu

ABD'nin Maryland eyaletinde üç polisin pusuya düşürülerek vurulduğu bildirildi.

Prince George İlçesi Emniyet Müdürü Hector Velez, basına yaptığı açıklamada, üç polisin pazar günü 18.30 civarında Hyattsville kentindeki bir adrese haneye tecavüz ihbarı üzerine gittiklerini söyledi.

Velez, polislere olay yerine gider gitmez ateş açıldığını ifade etti.

Polislerden birinin omzundan vurulduğunu ve kolu ile bacağından yaralandığını dile getiren Velez, bir polisin sırtından vurulduğunu, diğerinin de ayağından yaralandığını belirtti.

Yaralı polislerin çatışmaya geri dönerek iki kişiyi gözaltına aldığını aktaran Velez, bu kişilerin çatışmada yaralanmadığını söyledi.

Velez, polislerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.