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22.03.2020 - 04:47 | | AA

ABD'de sağlık çalışanları için her akşam 20.00'da alkış

ABD'de covid-19 salgını nedeniyle iş hayatına devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarına destek için her akşam 20.00'da alkış tutulmaya başlandı.

ABD'de sağlık çalışanları için her akşam 20.00'da alkış

 

ABD'deki hastane ve doktor örgütleri, covid-19 döneminde işlerini sürdürdüklerine işaret ederek, sosyal medya üzerinden ülke halkını her akşam saat 20.00'da balkonlara ya da camlara çıkıp, alkış tutarak kendilerine destek vermeye çağırdı.

Etkinliğe destek için de Twitter'da " #SOLIDARITYAT8" (Saat 8'de dayanışma) isimli bir hashtag açıldı. Ülkenin farklı yerinde ilk kez bu akşam düzenlenen etkinliğe katılanlar, çektikleri görüntüleri bu hashtag ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye de dahil olmak üzere daha önce İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde benzeri etkinlikler yapılmaya başlanmıştı.

Türkiye'de perşembe akşamından itibaren vatandaşlar her akşam 21.00'da sağlık çalışanlarına alkışlarla destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, siyasetçiler de sağlık çalışanlarına alkışlarla desteğini bildirmek için bu etkinliklere katılan isimler arasında yer alıyor.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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