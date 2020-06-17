17.06.2020 - 15:46 | | DHA
ABD’de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardı
ABD’nin New Jersey bölgesinde sahil güvenlik, 90 kiloluk bir caretta kaplumbağayı tehlikeli biçimde iplere dolanmış bir şekilde buldu. Sahil güvenliğin çabaları sonucunda, dev kaplumbağa kurtarıldı.
New Jersey’nin Cape May sahil kentinde, yetkililer dev bir caretta cinsi kaplumbağanın iplere dolandığını ve ölmek üzere olduğu bilgisini aldı. Olay yerine giden sahil güvenlik, bir ayağını neredeyse kesen iplere dolanmış caretta cinsi dev kaplumbağanın ölmek üzere olduğunu tespit etti. Harekete geçen sahil güvenlik, kaplumbağanın ayağına dolanan ipleri keserek hayvanı kurtardı.
Ünlü çiftin oğlunun acil servis önünde ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü saldırı kameradaŞişli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.