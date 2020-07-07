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07.07.2020 - 00:11 | | AA

ABD'de şaşırtan öğrenci kararı: Ülkeyi terk edecekler

ABD yönetimi, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle güz dönemindeki eğitimlerinin tamamını internet ortamına taşıyan okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD'de şaşırtan öğrenci kararı: Ülkeyi terk edecekler

ABD'de Harvard Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerin gelecek akademik yılda tamamen online eğitim yapma kararının ardından ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (ICE) yabancı öğrencilere ilişkin açıklama geldi. Tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, hali hazırda ABD'de bulunan öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.

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