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16.02.2021 - 20:22 | | AA

ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Poweroutage.us sitesine göre kötü hava şartlarının en fazla vurduğu eyaletlerden Teksas'ta 4 milyon 300 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

 

Apalaçya bölgesi olarak bilinen Kentucky, Alabama, Kuzey Carolina gibi diğer çevre eyaletlerde de 500 binden fazla kişinin de elektrik kesintisi yaşadığı kaydedildi. 

16 eyalete hizmet veren Southwest Power Pool elektrik şirketinin, rekor derecedeki soğuk yüzünden ısı ve elektriğe yönelik artan aşırı talep nedeniyle belli saatlerde dönüşümlü olarak elektrik kesintileri uygulamak zorunda kaldıklarını açıkladı. 

VATANDAŞLAR ARAÇLARININ İÇİNDE ISINMAYA ÇALIŞTI 

Teksas'ın Houston şehrinde, 500'den fazla kişinin aşırı soğuğa karşı belediyenin koruma binalarına sığındığı bilgisi paylaşılırken, evlerdeki elektrik kesintileri nedeniyle çoğu vatandaşın da araçlarını çalıştırarak içinde ısınmaya çalıştığı belirtildi. 

Teksas, eksi 18 derece ile son 30 yılın en soğuk günlerini yaşarken, Minnesota'da eksi 39, Kansas'ta eksi 34 ve Güney Dakota'ta eksi 26 derece ile eyaletlerde son yıllardaki en düşük sıcaklığın kaydedildiği bildirildi. 

Kötü hava koşullarına maruz kalan bir çok eyalette "acil durum" ilan edilirken, Teksas'ta 3 binden fazla uçak seferinin de iptal edildiği açıklandı. 

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, soğuk hava şartlarının Teksas ve çevresinde etkisini birkaç gün daha sürdüreceği uyarısında bulunurken, kar ve buzlu yağmur yağışı ile soğuk havanın daha güneye ve kuzeydoğu bölgesine doğru genişleyeceğini kaydetti. 

Perşembe gününden bu yana etkili olan sert kış şartları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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