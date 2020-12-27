27.12.2020 - 10:33 | | AA
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Illinois'e bağlı Rockford kentindeki bowling salonunu hedef alan saldırganın açtığı ateşte en az üç kişi öldü.
ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Dan O'Shea, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açtığını bildirdi.
Açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten O'Shea, 37 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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