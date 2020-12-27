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27.12.2020 - 10:33 | | AA

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Illinois'e bağlı Rockford kentindeki bowling salonunu hedef alan saldırganın açtığı ateşte en az üç kişi öldü.

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Dan O'Shea, basına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Rockford kentindeki bir bovling salonunda ateş açtığını bildirdi.

Açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirten O'Shea, 37 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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