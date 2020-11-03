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03.11.2020 - 17:05 | | AA

ABD'de son 10 ayda 18 milyondan fazla ateşli silah satıldı

ABD'de ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldığı bildirildi.

ABD'de son 10 ayda 18 milyondan fazla ateşli silah satıldı

Small Arms Analytics and Forecasting (SAAF) araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda, ABD'de son dönemde silah satışlarının çok hızlı arttığı vurgulandı.

Raporda, son 10 ayda ülkede 18,6 milyon silah satıldığı kaydedilirken, 2019 yılında toplam 13,9 milyon, 2018'de ise 13,8 milyon silah satışı gerçekleştirildiği paylaşıldı.

Ülkede, sadece ekim ayında 1,9 milyon silah satıldığı belirtilen raporda, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışı ifade ettiği aktarıldı.

SAAF Baş Ekonomisti Jurgen Brauer, 2020'de ateşli silah satış hızının ABD'de ''en yüksek seviyeye" çıktığına dikkati çekti.

Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, "Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.'' bilgisi verildi.

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