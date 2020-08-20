ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere koronavirüs salgını döneminde domuz eti zorlaması

Müslüman Avukatlar ve Göçmenler İçin Amerikalılar isimli sivil toplum örgütünce ICE'ye gönderilen şikayet mektubunda, Florida'nın Miami kentindeki ICE şubesinde Müslüman tutukluların aylardır domuz eti ile beslenmeye zorlandığı ve tarihi geçmiş gıdalar yüzünden birçok tutuklunun hastalandığı bildirildi.

Müslüman Avukatlar organizasyonunun internet sayfasında da yayınlanan mektupta, ''Krome isimli tutuklu bulunan göçmen Müslüman, İslam tarafından yasaklanmış bir gıda olan domuz eti yemek ile aç kalmak arasında seçim yapmaya zorlanmış, ICE görevlileri bu hareketleri ile Federal Yasayı açıkça ihlal etmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALMAYAN ICE GÖREVLİSİ PAPAZA TEPKİ



Mektupta, tutukluların domuz eti konusundaki şikayetlerini gözaltı merkezinde görevli papaza ilettikleri, papazın ise konuyu ''Neyse ne.'' diyerek geçiştirdiği bilgisi yer aldı.

Şikayet mektubunda, bir din görevlisi olan papazın dini inanca dair endişeyi dikkate almamasına ayrıca dikkat çekildi.

ICE DİNİ HASSASİYETLER HAKKINDA DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI



Gözaltındaki tutuklulara hizmet veren ICE kurumu, 2019 yılında da ABD'de çalışma izni bulunan Pakistan asıllı bir Müslümana 6 gün boyunca sadece domuzlu sandviç vermekle suçlanmıştı.

Yine 2019 yılında, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli kuruluş, çeşitli dini inanışlara sahip tutukluların dini haklarının ihlal edilmesi, dini metinlerine ICE görevlileri tarafından el konulması ve tuvaletlerin yanında dua etmeye zorlanması gibi konuları gündeme taşımıştı.

Öte yandan, Amerika'da, Ekim 2017 ile Ocak 2019 arasında Müslüman Avukatlar organizasyonu tarafından dini özgürlüklerle ilgili olarak, 163 mahkumla ilgili açılan federal davanın yaklaşık yüzde 40'ının çeşitli tutukevlerinde Müslümanlara dini inanışlarına uygun olmayan gıda verilmesi ile ilgili olduğu belirtilmişti.