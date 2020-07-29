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29.07.2020 - 17:43 |

ABD'de vakalar 4,5 milyonu geçti

Koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkede son 24 saatte yaklaşık 65 bin test pozitif çıktı, 1245 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de vakalar 4,5 milyonu geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1245 kişi artarak 152 bin 388 kişiye yükselirken, vaka sayısı 4,5 milyonu aştı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 17 artarak 4 milyon 500 bin 130'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1245 kişi artarak 152 bin 388 kişiye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 189 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 852 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 484 bin 649 vakayla Brezilya ve 1 milyon 538 bin 899 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 475 bine yakın vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 441 bin 977 vakayla Florida ve 441 bin 262 vakayla New York takip ediyor.

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