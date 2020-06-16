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16.06.2020 - 21:48 | | AA

ABD'de yaşlı bakımevlerinde corona virüs dramı! 50 bini geçti

ABD'de yeni tip corona virüs salgını nedeni ile ölenlerin yüzde 40'ının yaşlı bakımevlerinde görüldüğü bildirildi.

ABD'de yaşlı bakımevlerinde corona virüs dramı! 50 bini geçti

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD'deki Kovid-19 vakalarında, bakımevlerinde ölenlerin sayısının 50 binden fazla olduğu, bunun ülke genelinde virüs kaynaklı toplam 116 bin ölümün yüzde 40'ını oluşturduğu ifade edildi.

Haberde, bakımevlerinde 250 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildiği bu vakaların 50 bin 919'unun ölümle sonuçlandığı aktarıldı.

Bodrum'da can pazarıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, peyzaj işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
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