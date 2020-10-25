ABD’de yeni rekor!

Reuters’ın haberine göre, ABD’de salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka rekoru kırıldı. Cuma günü ülkede 84 bin 218 kişiye Kovid-19 tanısı koyuldu. Bir önceki rekor 77 bin 299 ile 16 Temmuz’da kayıtlara geçmişti. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyon 493 bin 669, toplam ölü sayısı ise 223 bin 995’e ulaştı. Ülke genelinde rekorun yanı sıra, 16 eyalette de günlük en yüksek vaka rekorunun kırıldığı belirtildi.

Öte yandan ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda Kovid-19 aşısın ücretsiz yapılacağı sözünü verdi. ABD başkanlık seçimlerine kısa süre kala Wilmington’da salgınla mücadele planını açıklayan Biden, “Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz olmalı” dedi.