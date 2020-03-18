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18.03.2020 - 08:08 | | AA

ABD'de yeni tip corona virüsü kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi

Ülke genelindeki 50 eyalette de virüs bulunan hasta rapor edilirken, toplam vaka sayısı ise 6 bin 300'ü geçti.

ABD'de yeni tip corona virüsü kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi

ABD'de yeni tip corona virüsü (covid-19) kaynaklı vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki corona virüsü kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, California'da 12 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.

 

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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