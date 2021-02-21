MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de yolcu uçağı acil iniş yaptı
ABONE OL
21.02.2021 - 09:29 | | AA

ABD'de yolcu uçağı acil iniş yaptı

Denver'dan Hawaii'ye gitmek üzere havalanan uçaktan kopan parçalar, 50 kilometre yakındaki evlerin bahçesine ve boş alanlara düştü. Bunun üzerine sağ motoru arızalanan uçak acil olarak geri döndü.

ABD'de yolcu uçağı acil iniş yaptı

ABD'nin Colorado eyaletinde, kalkışın hemen sonrasında arızalanan United Havayollarına ait uçağın hava alanına acil iniş yaptığı bildirildi.

Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Hawaii Adası'ndaki Honolulu'ya gitmek üzere havalanan Boeing 777 tipi uçağın dakikalar içinde motorunda arıza meydana geldiği, yaşanan küçük çaplı kazada herhangi bir yaralanma hadisesinin rapor edilmediği belirtildi.

Amerikan medyasında geniş yer bulan olayda, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınında bulunan evlerin bahçesine ve bazı boş alanlar düştüğü, şans eseri bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.

FAA, yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma yapacaklarını kaydetti.

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Yer: Bursa... 'Dur' ihtarına uymayan 4 kişi polisle çatıştı!

Son dakika haberi: Yer: Bursa... 'Dur' ihtarına uymayan 4 kişi polisle çatıştı!

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Dezenfektan sürdü, ehliyetine el konuldu!

Dezenfektan sürdü, ehliyetine el konuldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet