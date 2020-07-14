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14.07.2020 - 13:57 | | AA

ABD'de Yüksek Mahkeme federal mahkumların idamının önünü açtı

17 yıl sonra gerçekleşecek infazların önünü açan karar, muhafazakarların çoğunluğu elinde bulundurduğu Yüksek Mahkeme'de dörde karşı beş oyla geçti.

ABD'de Yüksek Mahkeme federal mahkumların idamının önünü açtı

ABD'de Yüksek Mahkeme, 17 yıl aradan sonra idam edilmesi planlanan ilk federal mahkumların infazlarının önünü açtı.

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkemenin imzalanmamış görüşünde, "idamların planlandığı gibi yapılabileceği" belirtildi. Mahkemenin 5 yargıcı bu yönde oy kullanırken muhalefet eden yargıçların sayısı 4'te kaldı.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, dün aldığı kararla Adalet Bakanlığına, 4 federal mahkumun idamını ertelemesi talimatı vermişti.

Chutkan, "Mahkememizin elindeki bilimsel veriler, zehirli iğne ile infazın, sanık üzerinde aşırı acı ve gereksiz ızdıraba yol açacağını gösteriyor." ifadesini kullanarak mahkumların infazında başvurulacak bu yöntemin, ABD anayasasının, "zalimce ve alışılmadık cezalandırmanın" yasaklanmasını öngören 8. ek maddesi ile çeliştiğini vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ise Chutkan'ın kararını temyize götürmek için başvurmuştu.

ABD'de 17 yıl sonra ilk federal infazlar

ABD'de geçen yıl çıkarılan bir kararla 2003'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmış ve ilk idam mahkumunun, 1996'da Arkansas'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden Daniel Lewis Lee olacağı kaydedilmişti.

Lee'nin 13 Temmuz'da, diğer 3 mahkumun ise 28 Ağustos'a kadar idam edilmesi planlanıyordu.

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