MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'deki seçimlerde Biden'a bahis oynayan kişi 16 milyon TL ödeme bekliyor
ABONE OL
09.11.2020 - 18:50 | | DHA

ABD'deki seçimlerde Biden'a bahis oynayan kişi 16 milyon TL ödeme bekliyor

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın üzerine 1 milyon 300 bin dolar (10 milyon 613 bin TL) bahis oynayan bir kişi, kazandığı para için resmi sonuçları bekliyor.

ABD'deki seçimlerde Biden'a bahis oynayan kişi 16 milyon TL ödeme bekliyor

ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığının büyük ölçüde kesinleştiği seçimde, adaylar üzerine oynana bahisler de yoğun ilgi gördü. İnternet üzerinden bir bahis sitesinde Joe Biden üzerine 1 milyon 300 bin dolar bahis oynayan bir kişi, sonuçların henüz resmi olarak açıklanmaması nedeniyle para alamadı.

Bahisçinin (16 milyon 404 bin TL) kazandığı aktarıldı. Bahis sitesinin sözcüsü, "Sonuç resmi olarak onaylandıktan sonra piyasa yerleşmiş olacak" dedi. 

SEÇİM BOYUNCA 6 KATRİLYON DEĞERİNDE BAHİS OYNANDI 

Söz konusu sitede adaylar üzerine toplamda 744 milyon dolar ( 6 milyar TL) bahis oynandığı ifade edildi. 2016 seçimlerinde ise oynana toplam 261 milyon dolar (2 milyar TL) bahis oynandığı açıklandı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto’dan büyük ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

Süper Loto’dan büyük ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Koronavirüs (kovid-19) aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Koronavirüs (kovid-19) aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet