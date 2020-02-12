ABD'den 10 bin YPG'li teröriste 200 milyon dolarlık bütçe planı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı kapsamında Suriye'de desteklediği gruplar için talep ettiği 200 milyon dolarlık bütçe teklif raporuna göre, terör örgütü YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik bir güce silah ve mühimmat desteği vermeye devam edecek.

AA muhabirinin, Pentagon'un 2021 bütçesinin teklif raporundan derlediği bilgilere göre, Pentagon, 2021 mali yılı için Suriye'de desteklediği gruplara 200 milyon askeri yardım fonu talebinde bulundu.

Raporda, "ABD kuvvetlerinin Suriye'deki sayısının daha da azaltılmasıyla Bakanlık, planlarını o bölgede ortak güçler için 10 bin personel toplayıp, onları idame edecek şekilde ayarladı. Kuvvet toplama faaliyeti, geniş alan güvenliği ve operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede temizlik faaliyeti yapacak tamamlayıcı unsurlara odaklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, bu destekten "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanif bölgesindeki muhalif grup "Muğavir et-Tavra" faydalanacak.

YPG/PKK'ya 3 kuvvet planı

Operasyonlardan sonra bölgede "Temizlik Gücü" olarak görev yapacak YPG/PKK kontrolü altında 5 komando bölüğü ve 600 kişiden oluşan Anti-Terör Birliği (Hezen Anti-Terör (HAT)) kurulacak.

5 komando bölüğü toplam 1120 kişiden oluşacak, böylece YPG/PKK için bölgede operasyonlardan sonra faaliyet gösterecek güç toplam 1720 kişi olacak.

Diğer taraftan Pentagon'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı terör örgütü YPG/PKK’dan oluşan İç Güvenlik Gücü için de 2 yılda 4 bin kişilik bir kuvvet eğitilip teçhizatlandırılacak. Bu birlikler, şehirlerde devriye faaliyetlerinin yanı sıra yerleşim birimleri arasındaki kontrol noktalarında görev yapacak ve şehirlerde yapılacak küçük baskınlar düzenlenmesinde görev alacak.

Bunların yanı sıra örgüt için "Bölgesel İç Güvenlik Güçleri" adı altında yerleşim yerlerinin belirli bölgelerinde konuşlu sabit birlikler kurulacak. Terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı bu birlikler, aynı zamanda bölgedeki hapishanelerden sorumlu olacak.

ABD, daha önce Suriye'nin kuzeydoğusunda 45 bin kişinin eğitileceğinin planlandığını ifade ediyordu.

Raporda, YPG/PKK terör örgütü için binlerce militanın silah, mühimmat ve eğitimi için fon ayıran Pentagon'un El Tanif'taki Muğavir et-Tavra'nın ise 300 olan savaşçı sayısının 500'e çıkarılması için destek sağlanması talebi dikkati çekti.

Ekipman arasında ağır silah yok

Pentagon bütçesinde, Suriye için talep edilen 200 milyon dolarlık fon 5 kaleme ayrılıyor. Buna göre, 94,3 milyon dolar eğitim ve ekipman yardımı, 53,7 milyon dolar lojistik destek ve diğer hizmetler, 48 milyon dolar maaş ve harçlıklar, 1 milyon dolar altyapı tamiratları, 3 milyon dolar ise idame faaliyetleri için harcanacak.

YPG/PKK terör örgütü ve Muğavir et-Tavra grubuna 442 tüfek, 860 tabanca, 296 komando bıçağı, 28 suikast tüfeği verilecek; çeşitli kalibrelere sahip yaklaşık 3 milyon mermi de sağlanacak.

Tedarik edilecek mühimmat listesinde ağır silah bulunmazken, örgüt için 121 taktiksel olmayan askeri araç ve 574 zırhlı araç tedarik edilecek ekipman arasında yer alacak.

Ayrıca örgüte zırhlı personel taşıyıcıları, kargo kamyonları, ambulans, yakıt ve su tankerleri de sağlanacak.

Örgüte üniformadan miğfere, kameradan telsize, tablet bilgisayardan oksijen kesiciye kadar 100'e yakın farklı küçük destek malzemesi için de fon talep edildi.

Muğavir et-Tavra grubu için 4 milyon dolarlık yaşam destek malzemesi tedarik edilecek

Rapora göre, 53,7 milyon doların ayrıldığı lojistik destek fonunda Muğavir et-Tavra grubu için 4 milyon dolarlık yaşam destek malzemesi tedarik edilecek, geri kalan kısım YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerdeki lojistik faaliyetlerine harcanacak.

Bunun yanı sıra bütçe raporunda maaş ver harçlıklar kaleminde ise 10 bin kişi için aylık 400 dolar olmak üzere, yıllık toplam 48 milyon dolar fon ayrılması talep edilecek.

Harekat merkezi, hapishane ve gözlem noktalarından 4'ünün onarımı için ise 1 milyon dolar istenecek.

Geçen yıl, Suriye'de 550 milyon dolar talep edilmişti

Pentagon, geçen yıl da Suriye'de 250 milyon doları sınır güvenliği, 300 milyon doları ise eğitim ve ekipman desteği olmak üzere toplam 550 milyon dolar talep etmişti. Ancak bütçenin yasalaşmış halinde eğitim ve ekipman için 200 milyon dolar desteğe onay verilmişti.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan ağırlıklı olarak çekilmesi ve sadece ülkenin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesi talimatı vermişti.

ABD, Deyrizor’daki petrol kuyularından elde edilen gelirlerin "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’ya gittiğini ifade ediyor.

Bütçe süreci nasıl işliyor?

Söz konusu bütçe, yasalaştırılmak üzere Kongreye sunulacak. Temsilciler Meclisi ve Senatodaki Silahlı Hizmetler Komiteleri, bu talep üzerinde çalışıp "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" başlığı ile iki ayrı tasarı hazırlayacak.

Bu tasarılar, komitelerden ve Temsilciler Meclisi ile Senato Genel Kurullarından geçtikten sonra kongrenin iki kanadının oluşturduğu Konferans Komitesinde tek metin haline getirilerek, ekleme yapılmamak üzere, iki kanadın genel kurulunda oylanacak.

Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylandıktan sonra yasalaşmak üzere imza için Başkan'a gönderilecek.

Başkan'ın onayıyla yasalaşan bütçenin Bakanlığa tahsil edilmesi ise Senato Tahsisatlar Komitesinin geçireceği tasarının onaylanıp yasalaşmasıyla mümkün olacak. Bu nedenle Pentagon'un sunduğu bu bütçe talebi, yasalaşma sürecinde birçok değişikliğe uğruyor.