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02.04.2020 - 18:37 | | AA

ABD'den acı haber! Corona virüsten ölen Türklerin sayısı artıyor

ABD'nin New York kentinde dün gece bir Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ABD'den acı haber! Corona virüsten ölen Türklerin sayısı artıyor

 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York’un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.

Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.

G.L, New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya’da 1 Türk hayatını kaybetmişti.

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