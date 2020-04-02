ABD'den acı haber! Corona virüsten ölen Türklerin sayısı artıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York’un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.
Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.
G.L, New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.
Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya’da 1 Türk hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Geçim derdi olanlara destek olun!Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin belediye başkanlarına hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "İşsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.