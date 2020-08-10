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10.08.2020 - 21:15 | | AA

ABD'den Belarus açıklaması: Güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz

Beyaz Saray, Belarus'taki protestolar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Belarus hükümetini, insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

ABD'den Belarus açıklaması: Güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz

 

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı basın toplantısında, Belarus'taki gelişmeleri izlediklerini ve durumdan endişeli olduklarını vurguladı.

Belarus'taki seçimlerde, yerel bağımsız gözlemcilerin oy kullanma merkezlerine erişimlerinin engellenmesi, muhalif adayların yıldırılmaya çalışılması ile birçok protestocu ve gazetecinin tutuklanmasının seçim sürecini bozduğunu belirten McEnany, "Belarus hükümetini insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

Kayleigh McEnany ayrıca, Lübnan'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Belarus'ta "seçim hileli" iddiasıyla gösteri yapıldı

Belarus’ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,23 ile kazandığı, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9 oy aldığı açıklanmıştı.

Seçime hile karıştırıldığını savunan çok sayıda protestocu sokaklara ve meydanlara inerek gösteri yapmış, devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis ile göstericilerin çatışmasında yaralananlar olduğu bildirilmişti.

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