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23.04.2020 - 00:12 | | AA

ABD'den covid-19 tedavisinde kök hücre denemesine onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yeni tip corona virüs (covid-19) hastalarının tedavisinde, başka hücrelere dönüşebilme ve kendini yenileyebilme kapasitesine sahip mezenkimal kök hücrelerin kullanmasını öngören klinik denemeye onay verdi.

ABD'den covid-19 tedavisinde kök hücre denemesine onay

 

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, merkezi Teksas eyaletinde bulunan Hope Biosciences şirketinin ikinci aşama klinik deneme için yaptığı başvuru kabul edildi.

Şirket, Houston kentindeki River Oaks Hastanesinde yürüteceği klinik denemede, Kovid-19 tedavisi gören 110 hastaya yağ türevli mezenkimal kök hücreleriyle (HB-adMSCs) terapi uygulayacak.

Hastalara 10 günlük periyotta 4 doz halinde 100 milyon mezenkimal kök hücresi enjekte edilecek.

Hastaları solunum cihazına ihtiyaç duymadan iyileştirmeyi amaçlıyorlar

Şirketin kurcusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Donna Chang, tedavinin hedefinin klinik durumu ağır hastaları, solunum cihazının bağlandığı entübasyon aşamasına geçmeden iyileştirmek olduğunu belirterek, "Mezenkimal kök hücre aktararak hastanın bağışıklık sisteminin Kovid-19'un yarattığı hasara direnmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Hastaları solunum cihazına bağlanmaktan kurtarabilirsek hayatta kalma şanslarını arttırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket daha önce virüsün enfeksiyonunu önlemeye yönelik iki klinik deneme yürütmüştü.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra 200'den fazla ülkeye yayılarak pandemiye dönüşen Kovid-19'a karşı ne bağışıklık sağlayacak bir aşı ne de kesin etkili bir ilaç veya tedavi henüz bulunamadı.

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