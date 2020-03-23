MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'den iki uçak gemisi ile İran'a mesaj
ABONE OL
23.03.2020 - 23:35 | | AA

ABD'den iki uçak gemisi ile İran'a mesaj

ABD Donanmasına bağlı "USS Dwight D. Eisenhower" ve "USS Harry S. Truman" uçak gemileriyle B-52 nükleer bombardıman uçakları ortak manevra icra ediyor.

ABD'den iki uçak gemisi ile İran'a mesaj

 

ABD Donanması Beşinci Filosundan yapılan açıklamada, Eisenhower ve Truman uçak gemilerinin hava unsurları ile B-52 bombardıman uçaklarının Körfez'de ortak operasyon kabiliyetinin güçlendirilmesi için müşterek tatbikatlar yaptığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki uçak gemisinin B-52'lerle entegre edilmesi Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde çok amaçlı harekatları planlamak ve icra etmek konusunda ortak çalışılabilirlik ve mevcut birleşik operasyon kabiliyetini temsil ediyor. İki uçak gemisinin mevcut taarruz gücü ve manevra kabiliyeti ile ABD bölgedeki istikrar ve güvenliğe bağlıdır ve ortaklarımızı gerektiğinde korumaya hazırdır."

İran destekli güçlerin Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere saldırı düzenlenmesinin ardından bu adımın gelmesi dikkat çekti.

Bu adım, İran'a mesaj olarak yorumlanırken, ABD'nin en son 8 yıl önce iki uçak gemisi ile Orta Doğu'da faaliyet icra ettiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (23 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı

Türkiye'de Corona Virüs ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (23 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber