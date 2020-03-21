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21.03.2020 - 21:49 | | AA

ABD'den Libya Başbakanı Serrac'ın çatışmaların durdurulması kararına destek

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele için ülkedeki çatışmaların durdurulması kararına desteğini memnuniyetle karşıladı.

ABD'den Libya Başbakanı Serrac'ın çatışmaların durdurulması kararına destek

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "(Libya UMH Başbakanı Feyyaz es-Serrac) Serrac'ın, yerel hükümetlerin Kovid-19'un yol açtığı zorluklarla mücadele için bir araya gelmesini sağlamak amacıyla çatışmaların durdurulmasına destek kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ortagus, Libya'daki liderlerin halkın sağlığına öncelik vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi Halife Hafter de dahil, Libya'daki tüm aktörler için askeri operasyonları durdurma, zehirleyici dış güç müdahalelerini reddetme ve sağlık yetkililerine bu küresel pandemi ile mücadele imkanı sağlama zamanıdır." çağrısında bulundu.

ABD'nin her zaman Libya'daki gerginliğin artması ve dış güçlerin buraya transfer edilmesine karşı çıktığına işaret eden Ortagus, ülkedeki taraflar arasında diyalog çağrısı yaptı.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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