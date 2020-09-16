MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım
ABONE OL
16.09.2020 - 13:53 | | AA

ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, zırhlı araçlar, lojistik ve diğer askeri malzemeleri taşıyan yardımı Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'e törenle teslim etti.

ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

ABD, Irak'taki Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında 2 Tugay'a zırhlı araç ve lojistik malzemeleri teslim etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail Erbil'de, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'le beraberindeki heyetle görüştü.

Açıklamada, görüşme sonrası İsmail ve Tueller'in, ABD'nin Peşmerge güçlerine bağlı 14. ve 16. Piyade Tugayı için gönderdiği zırhlı araçlar, lojistik ve diğer askeri malzemelerin teslimi için bir tören düzenlediği kaydedildi.

Törende bir konuşma yapan Peşmerge Bakanı İsmail, ABD'nin kendilerine ilk defa yardımda bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Düne kadar dostlarımız olan uluslararası koalisyonun desteği ile dünyanın en vahşi terör örgütü ile savaştık. Ancak DEAŞ'ın farklı bölgelerde yeniden faaliyete geçtiğini görüyoruz. Henüz ciddi bir tehdit teşkil etmeye devam eden terör örgütü DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması için dünkü gibi bugün de Peşmerge'ye verilen desteğin artırılması gerekiyor."

ABD'li Büyükelçi Tueller de Peşmerge'ye teslim edilen zırhlı araç ve teçhizatların daha önce Washington'un Erbil'e vermiş olduğu 250 milyon dolarlık askeri destek sözünün bir parçası olduğunu hatırlattı.

Tueller, bu yardımın dışında ülkesinin uluslararası koalisyon güçleri kapsamında Peşmerge güçlerine eğitimler de verdiğini söyledi.

 

    SSB’nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ’lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın ilk aşaması tamamlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı

    Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Bir öğrencide koronavirüs çıktı! 24 öğrenci ve öğretmenler karantinada

    Bir öğrencide koronavirüs çıktı! 24 öğrenci ve öğretmenler karantinada

    Sıradaki Haber