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11.02.2021 - 07:00 |

ABD’den Suriye’nin kuzeyine 2 sevkiyat

ABD Başkanı Joe Biden’in 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana ABD, Irak üzerinden Suriye’nin kuzey ve doğsuna silah, asker ve lojistik malzeme sevkiyatını artırdı. Kara sevkiyatlarına ek olarak, Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyi arasında hava köprüsü oluşturuldu. Bu çerçevede bölgeye paraşütle silah ve lojistik malzeme atıldı.

ABD’den Suriye’nin kuzeyine 2 sevkiyat
NAMIK DURUKAN Ankara

 

ABD’ye ait 2 ayrı konvoydan oluşan 59 araç Irak üzerinden Suriye’ye geçti. 45 askeri araç ve tankerlerden oluşan konvoyun biri, Semelka Sınır Kapısı’ndan terör örgütü DSG/YPG ile ABD kontrolündeki bölgeye doğru hareket etti. Araç konvoyunun Kamışlı bölgesine geçiş yaptığı belirtildi.

İkinci konvoyun lojistik ve askeri teçhizat kapasiteli 14 araçtan oluştuğu ve Tanf Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzey doğusuna geçtiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre, geçtiğimiz ay da 40 TIR’lık araç konvoyu ile bölgeye silah ve lojistik techizat taşındı. 200 ABD askerinin ise helikopterle Haseki’ye nakledildiği ifade edildi.

Hava köprüsü

ABD ve uluslararası koalisyonun Suriye’deki faaliyetlerini yakından izleyen rejimin resmi haber ajansı SANA, bölgedeki askeri üslerin güçlendirildiğini, Irak’ın kuzeyinden bölgeye hava köprüsü kurulduğunu ileri sürdü. Şeddadi’deki üsse uçaklarla lojistik techizat ve silah yüklü paraşütler atıldığı bildirildi. ABD’nin söz konusu faaliyetlerini artırması, TSK’nın Barış Pınarı Harekâtı sonrası yeniden bölgeye konuşlanma hazırlığı olarak yorumlanıyor.

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