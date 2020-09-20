ABD’den Suriye’ye asker takviyesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce yaptığı, Suriye’den asker çekecekleri yönündeki açıklamalarına rağmen, Amerikan yönetimi Rusya ile yaşanan gerilimin artması üzerine kuzeydoğu Suriye’ye daha fazla asker ve teçhizat gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “Barış Pınarı Harekâtı” öncesi güçlerini büyük oranda petrol üretim sahalarının bulunduğu Doğu Suriye’ye çeken ABD yönetimi, kısa bir aranın ardından bölgeye askeri sevkiyatına yeniden başladı. Bugüne kadar bölgeye değişik çapta binlerce TIR silah ve mühimmat sevk eden ABD yönetimi, bu kez Körfez Savaşı’nda da kullandığı tanka karşı etkili olan M2A2 piyade savaş aracı “Bradley”i gönderdi.

Sevkiyatın, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Doğu Suriye’de çıkarılan petrol konusunda Kürtlerle birlikte hareket edebilecekleri yönünde açıklama yapması sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti. ABD’nin bölgeye ağır silah sevketmesinin, Rusya’nın geçen hafta Deyrizor bölgesine yoğun askeri sevkiyat yapmasına misilleme amacı taşıdığı da ileri sürüldü. Son dönemde bölgede devriye gezen Rus ve ABD askerleri arasında daha fazla gerilim yaşanmaya başlamıştı.

Rus askeri polisinin petrol sahaları çevresinde devriye atma girişimi her seferinde bölgedeki ABD güçleri tarafından engellenmişti. Ağustos ayında gerçekleşen bir olayda ise, Rus ve Amerikan araçlarının çarpışması sonucu 7 ABD askeri yaralanmıştı. Son olarak bölgede devriye atan Rus araç konvoyu, ABD askerleri tarafından Apaçi helikopterleri ile yakından izlenmişti.

“Partnere destek”

Bölgeye Bradley savaş aracının gönderildiğini DAEŞ’e karşı Öz Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Wayne Marotto duyurdu. Marotto, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koalisyon, DAEŞ’e karşı mücadeledeki partnerlerimize destek sunmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeydoğusuna M2A2 Bradley zırhlı piyade araçlarının konuşlandırılması, devam eden DAEŞ ile mücadele misyonumuza koruma sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kaynaklar, açıklamanın ardından Bradley zırhlı araçların Kuzey Irak üzerinden, kuzeydoğu Suriye’ye ulaştırıldığını duyurdu. Araçların büyük bölümü, DAEŞ’e karşı başlatılması beklenen kapsamlı harekâtta kullanılması için Deyrizor bölgesine yönlendirildi. Bir bölmü ise, petrol sahalarındaki tesislere konuşlandırıldı.

Bradley savaş aracı, keşif yapmak ve piyade ekibini taşımak için ABD tarafından tasarlandı. Savaş sahasında, araçtakilere küçük silah ateşine yönelik koruma sağlamasının yanı sıra tehditlerin çoğunu bastırmak ve ortadan kaldırmaya yönelik ateş gücü sağlıyor. Bradley, yüksek manevra kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra sahada ağır zırhlı araçlara uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Bir komutan, bir nişancı ve bir sürücü dahil üç mürettebatın yanı sıra altı tam donanımlı asker alma kapasitesine sahip.

Trump’tan Ortadoğu’da ‘yapboz’ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın oğlu, Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. Trump, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Kuveyt, iki Arap ülkesi ile (BAE ve Bahreyn) İsrail arasında anlaşma imzalanmış olmasından dolayı heyecanlı. Bence onlar (Kuveyt) da İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacak, bunun için bekleyen 8 ülke daha var” diye konuştu.

Ortadoğu’da “güzel bir yapbozun parçalarının bir araya geldiğini” söyleyen Trump, bu bölgede birçok ülkedeki Amerikan askerlerini de geri çektiklerini anımsattı. Suriye’de bulunan askerlerini büyük miktarda geri çektiklerini vurgulayan Trump, “Orada kalan askerlerimiz petrolü koruyor. Onun dışında Suriye’den çıktık. Türkiye ve Suriye sınırındaki askerlerimizi de geri çektik” diye konuştu.

Trump, iki ülke arasındaki sınırı korumanın kendilerinin görevi olmadığını söyleyerek “Suriye’de petrolü koruyoruz. Bu konuda da bir karara varacağız, belki petrol konusunda Kürtler ile anlaşabiliriz, ne olacağını göreceğiz ama en nihayetinde bu ülkeden çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.