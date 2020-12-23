‘ABD’den yayılmış olabilir’

CNBC’ye konuşan ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) eski başkanı Scott Gottlieb, yeni türün “zaten bir süredir ABD’de olduğunu” ve bir seyahat yasağının onu dışarıda bırakmayacağını söyledi. Gottlieb, ayrıca “Virüs dünyaya yayılmaya devam ettikçe, bu varyantlardan daha fazlasını görmeye başlayacağız” diye uyardı. Massachusetts Üniversitesi virologlarından Jeremy Luban ise Washington Post’a verdiği demeçte, yeni türün “ABD’de bile başlamış olabileceğini” söyledi. Luban, “dünyanın en iyisi” olarak bilinen bir genom sıralama programına sahip olmaları nedeniyle İngiltere’de bu mutasyonlu virüsün ilk önce tespit edilmiş olduğunu ancak ABD’de ilk vakaların bulunduğunu ancak tespit edilmediğini öne sürdü.



New York valisi Andrew Cuomo da mutasyonlu virüsün çoktan ABD’ye ulaştığına inandığını söylerken, ABD’nin önde gelen salgın uzmanı Dr. Anthony Fauci de söz konusu virüs türünün bir süredir ülkede olabilmesinin muhtemel olduğuna dikkati çekti. Öte yandan, İngiltere dışında yeni türün vakaları Danimarka, Cebelitarık, Hollanda, Avustralya ve İtalya’da tespit edildi. Öte yandan İngiltere’de görülen mutasyon İsviçre’yi de alarma geçirdi. Ülkeye kısa süre önce İngiltere’den gelen yolculara 10 gün karantina mecburiyeti getirildi. Yetkililer ülkeye kayak tatili için gelen 10 bin İngiliz’in peşine düştü.