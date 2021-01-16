MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'den YPG itirafı geldi! Sonunda kabul ettiler
ABONE OL
16.01.2021 - 00:04 | | AA

ABD'den YPG itirafı geldi! Sonunda kabul ettiler

ABD Adalet Bakanlığı, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

ABD'den YPG itirafı geldi! Sonunda kabul ettiler

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı YPG'nin, PKK'nın kolu olduğunu kabul etti

Açıklamada, Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zincirleme felaket! Ölü ve yaralılar var

Zincirleme felaket! Ölü ve yaralılar var

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Eşinden şiddet gören kadını, 'KADES' kurtardı

Eşinden şiddet gören kadını, 'KADES' kurtardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet