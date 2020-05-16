AB’de sınır karmaşası!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler konusunda çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken, özellikle sınırların açılması konusunda tam bir karmaşa yaşanıyor. Bazı ülkeler komşularıyla sınırları açma kararı alırken, bazılarıysa, önlemlerin gevşetilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Bazı ülkelerin ikili anlaşmalar yapması da tartışılan bir diğer konu.

Dün Avrupa’da üç Baltık ülkesi kendi arasındaki sınırları açma kararı aldı. Litvanya, Letonya ve Estonya kendi aralarındaki sınırları açtı. Ancak bu ülkelere diğer ülkelerden gidenlere 14 gün karantina kuralı uygulanmaya devam ediyor. Bu kararla birlikte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı günlerden bu yana ilk kez üç ülke kendi arasındaki sınırları karantina uygulaması olmaksızın açmış oldu.

‘AB’den çıkarız!’

Almanya’da ise Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını AB ülkeleri, Schengen Bölgesi ve İngiltere’den gelenler için kaldırıldığı bildirildi. Avusturya da, Almanya, İsviçre ve Lihtenştayn ile anlaşma yaparak sınırların 15 Haziran’dan sonra bu ülkelerle açılacağını duyurdu.

İtalya’da ülke içi ulaşım 3 Haziran’dan sonra açılmış olacak. Ancak yurtdışı bağlantıları konusunda ciddi tereddütler var. Bununla birlikte İtalyan yönetimi AB içinde yapılan ikili anlaşmalardan büyük bir rahatsızlık duyuyor. Son olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB ülkeleri arasında “yeşil bölgeler” diye adlandırılan turizm koridorları oluşturulmasına ilişkin önerileri sert bir dille eleştirdi.

Önerilen “turizm koridorları” Kovid-19 salgınının düşük olduğu ülkelerin veya bölgelerin, tüm sınırlar açılıncaya kadar kendi aralarına turizm faaliyetlerinde bulunmasına olanak tanımayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Conte, “Avrupa Birliği içinde ayrıcalıklı turizm koridorları oluşturacak ikili anlaşmaları kabul etmiyoruz” dedi. Turizmin ikili anlaşmalarla şartlandırılamayacağını kaydeden İtalyan Başbakan, “Buna izin vermeyeceğiz. Ya da Avrupa Birliği’nin dışında kalacağız. İtalya ekonomisinin yüzde 13’ünü turizm oluşturuyor” diye konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e seslenen Conte, bu tip bir koridorun Avrupa tek pazarının yıkımı anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Slovenya: Salgın sona erdi

Slovenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke sınırları içinde sona erdiğini duyuran ilk Avrupa ülkesi oldu. Sloven hükümeti dün yaptığı açıklamada Kovid-19’un yayılmasını kontrol altına aldıklarını ve olağanüstü sağlık önlemlerine artık gerek duyulmadığını söyledi. Hükümet, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların, Avusturya, İtalya ve Macaristan’dan Slovenya’ya girişlerinin artık serbest olduğunu belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşamayanların ise ülkeye girişte 14 gün mecburi karantinaya alınacakları ifade edildi.