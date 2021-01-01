01.01.2021 - 20:19 | | DHA
AB'den ayrılan İngiltere'den tampon vergisi kararı
İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasının ardından sona erdi. İngiltere, AB yasaları gereği 'lüks tüketim maddesi' olarak nitelendirilen ped ya da tampon gibi ürünlerden alınan vergiyi kaldırdı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra sona erdi.
AB yasaları gereği lüks tüketim maddesi olarak değerlendirilen ped ya da tampon gibi ürünlerde alınan en az yüzde 5lik vergi kaldırıldı.
İngiltere Finans Bakanı Rishi Sunak, "Tampon vergisini kaldırma sözümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum. Hijyen ürünleri temel ürünlerdir, bu yüzden doğru olan bunlardan KDV alınmaması" dedi.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.