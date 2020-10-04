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04.10.2020 - 22:05 | | AA

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu.

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a flaş çağrı

 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, her iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla bu hafta sonu telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

"Sivil can kayıplarındaki artış kabul edilemez." ifadesini kullanan Borrell, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların bir an önce durması gerektiğini yazdı.

Borrell, iki ülkenin acilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanlarının eşliğinde müzakerele başlaması gerektiğini ifade etti.

Genç kızların saç saça baş başa kavga ettiği anlar kameradaANTALYA'da 2 genç kız, başka bir kızla şehrin göbeğinde saç saça baş başa kavga etti. Kavgayı araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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