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02.02.2021 - 17:36 | | AA

AB'den Myanmar'da darbe yapan orduya çok sert uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da demokrasinin hakim olması için "ellerindeki tüm seçenekleri" değerlendireceklerini bildirdi.

AB'den Myanmar'da darbe yapan orduya çok sert uyarı

Borrell, AB Konseyi adına yaptığı açıklamada, AB'nin Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınadığını hatırlatarak, 8 Kasım 2020'deki genel seçimin ülkenin demokrasiye geçişinde önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini ve seçim sonucunun yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Seçimdeki hile iddialarının yasal ve idari kanallarla çözülmesi gerektiğini ifade eden Borrell, AB'nin Myanmar halkının sivil ve demokratik geçiş sürecinde yanında olduğunu belirtti.

Borrell, gözaltına alınan yöneticilerin ve siyasetçilerin derhal serbest bırakılması, telekomünikasyonun yeniden işler hale getirilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi, olağanüstü halin kaldırılması, meclisin açılması için Myanmar ordusuna çağrıda bulundu.

Borrell, "AB, üye ülkeler ile Myanmar vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını beklemektedir ve demokrasinin hakim kılınmasının sağlanması amacıyla elindeki tüm seçenekleri değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İskenderun açıklarında hortum oluştuİskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortum, kameralara yansıdı.
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