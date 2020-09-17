AB’den Rum Kesimi’ne destek sürüyor!..

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik sürerken, Avrupa Birliği de, konunun ele alınacağı 21 Eylül’deki Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ve 24 Eylül’deki AB Konseyi toplantısı öncesinde diplomatik turlarını sıklaştırdı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan’ın ardından bu kez de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret etti.

Michel, Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelirken, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Rum yönetimiyle birçok konuda birlikte çalışacaklarını söyledi. “AB’nin, ciddi endişeler içerisinde olan Kıbrıs (Rum yönetimi) ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde söylemek istiyorum. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler son haftalarda endişe verici” ifadelerini kullanan Michel, bu konunun AB’nin çıkarlarını ilgilendirdiğini belirtti. Michel, daha önce de dile getirilen ifadelere başvurarak, Birlik üyesi ülkelerin çıkarlarının kararlılıkla savunulması gerektiğini vurguladı.

Rum lideri Anastasiadis de Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle Michel’in ziyaretinin kritik bir zamanda gerçekleştiğini söyledi. Anastasiadis, AB üyelerinin egemenlik haklarına saygı duymanın, hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği bir kural olarak kalması gerektiğini savundu. AB’nin bölgede istikrar koşullarını oluşturması gerektiğini öne süren Anastasiadis, gelecek hafta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Türkiye’ye karşı birlik olmanın önemini vurguladıklarını söyledi.

Anastasiadis, bununla birlikte “Lefkoşa daima diyaloğa hazır olmuştur ancak bunun etkili olabilmesi için şantaj ve tehditler olmadan, diyaloğun uluslararası hukuk temelinde, net bir şekilde tanımlanmış olması gerekir” ifadelerini kullandı. Anastasiadis, Türkiye’ye yaptırım ısrarını da dile getirdi.

Leyen’den ilginç çıkış

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye’nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Bu, çok ihtiyaç duyulan diyaloga alan yaratmak için gereklidir” dedi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda, AB Komisyonu’nun yaptıklarını ve gelecek bir yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel “Birliğin Durumu” konuşmasında, Doğu Akdeniz gerginliğine de değindi. Türkiye’nin her zaman önemli bir komşu olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydeden Leyen, “Ancak haritada yakın olsak da aramızdaki mesafenin giderek büyüdüğü görülüyor” ifadesini kullandı.