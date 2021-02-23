MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB’den Rusya’ya yaptırım kararı
ABONE OL
23.02.2021 - 07:00 |

AB’den Rusya’ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

AB’den Rusya’ya yaptırım kararı

 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın bitiminde açıklamada bulundu. Rusya’nın otoriter bir hal aldığını ve AB’den uzaklaştığını belirten Borrell, “Navalni’nin durumuyla ilgili olarak, kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya’ya karşı kısıtlayıcı  tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık” dedi.

Borrell, bu kısıtlayıcı tedbirler için AB’nin Aralık 2020’de başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi’ni ilk kez devreye soktuklarını açıkladı. Yaptırımların hazırlanması için dün itibarıyla sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini bildirdi. Borrell, Rusya’da siyasi ve medeni haklara ve özgürlükleri savunanlara desteklerinin süreceğini ifade ederek, “Aynı zamanda maalesef hasmane tutum takınan bir komşuyla kalıcı şekilde karşı karşıya gelme konusunda bir geçici çerçeve tanımlamak zorundayız. Ama şu anda gerçek bu” ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca Myanmar’da ordunun yaptığı darbeyi ve barışçıl gösterilere yönelik şiddeti kınayarak, “Yaptırım uygulanması için siyasi mutabakata vardık. Biz, orduyu ve ordunun ekonomik çıkarlarını hedef alacağız” diye konuştu.

    Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav tarihleri 2021 / 1. Dönem | Açık lise sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı?

    AÖL sınav tarihleri 2021 / 1. Dönem | Açık lise sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı?

    Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

    Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

    Bu markette her şey daha uygun

    Bu markette her şey daha uygun

    3 ilde uyuşturucu operasyonu! 34 gözaltı...

    3 ilde uyuşturucu operasyonu! 34 gözaltı...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet