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09.03.2020 - 20:01 | | AA

AB'den 'Türkiye ile diyaloğa hazırız' açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

AB'den 'Türkiye ile diyaloğa hazırız' açıklaması

 

Michel, Erdoğan ile Brüksel’de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu akşam Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının uygulanması, güvenlik ve bölgede istikrarın sağlanması gibi konuların masada olacağını söyleyen Michel, "Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli." dedi.

Michel, "Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız." diye konuştu.

    AB'den 'Türkiye ile diyaloğa hazırız' açıklamasıAvrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.
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