AB’den virüse karşı ortak tutum arayışı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, kısa adı “Kovid-19” olan koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla birlikte, ortak hareket etme arayışına girdi. Üye ülkelerle de eş güdümü sağlamaya çalışan AB kurumları, ellerinde var olan idari ve hukuki sınırlarını da keşif etmiş oldu. Zira uzun süre, Çin’in Vuhan bölgesinde başlayan koronavirüs salgınına seyirci kalan AB, salgının birden bire İtalya’ya sıçramasıyla hazırlıksız yakalandı.



AB krumları, alınması gereken önlemler ile bunların uygulanması konusunda üye ülkelere sadece tavsiyede bulunabilir. İç pazardaki malların serbest dolaşımını korumanın yanı sıra ilaç, sağlık ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve gıdaların üye ülkeler arasında serbest dolaşımını sağlamak için yasal imkanları da bulunuyor. Ancak o alanda bile sorunlar yaşanmıyor değil.



Keza AB’nin, bir üye ülkenin acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik stratejik rezervi yok. Tek kaynağı, üye ülkelerin sunacağı imkanlar. Ulusal düzeyde stratejik rezervin ne kadarına ihtiyaç duyulabileceğini tahmin edemeyen Fransa ve Almanya gibi ülkeler de, AB’ye üye başka bir ülkeye yardım etmekten çekiniyor. Üye ülkeler, AB’nin üçüncü ülkelere sağlık ürünlerinin ihracatına getirilen kısıtlamayı memnuniyetle karşıladı. Zira bu konu, Avrupa Komisyonu’nun yetkisinde.



Ancak ciddi şekilde salgınla boğuşan İtalya’nın ihtiyaçlarının, AB üyesi ülkelerce karşılanması sorun yaratmış durumda. Bu, Avrupa Birliği içerisindeki dayanışma eksikliğinin de bir göstergesi olurken, üçüncü ülkelere yönelik sağlık yardımlarını askıya alan AB’in üçüncü ülkelerden gelecek yardıma ihtiyaç duyması gibi bir paradoks da doğurdu.



Tek icraat: Schengen



Peki AB kurumları virüse karşı ne yaptı? Sadece Schengen anlaşmasının askıya alınmasını önerebildi... Ancak bu bile tam gerçekleşmiyş değil, çünkü anlaşmanın fiilen askıya alınması, yine üye ülkelere kalmış bir konu. 2006’dan bu yana Schengen anlaşması geçici olarak tam 122 kez askıya alındı. Ancak ilk kez Avrupa Komisyonu tarafından topluca askıya alınması önerildi.



Kişilerin, malların, hizmetlerin ve paranın serbest dolaşımına dayalı olan AB, virüs krizinde, Birlik’in iki temel özgürlüğü olan malların ve kişilerin serbest dolaşımını bir süreliğine askıya alma durumuyla karşı karşıya. Ancak burada da Macaristan ve Çekya’nın, sınırlardan sadece kendi vatandaşlarını geçirme kararı alması da ayrı bir tartışma konusu olma yolunda.