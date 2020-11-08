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08.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’li politikacı Cortez: Annelik için yumurta dondurmayı planlıyor

ABD tarihinin en genç Kongre üyesi olarak 2018 yılında tarihe geçen Alexandria Ocasio - Cortez, “Vanity Fair” dergisine yaptığı açıklamada, gelecekte anne olmak için yumurtalarını dondurmayı düşündüğünü söyledi.

ABD’li politikacı Cortez: Annelik için yumurta dondurmayı planlıyor

Siyasi kariyerini aile kurma arzusuyla dengelemek zorunda kaldığını anlatan 31 yaşındaki Ocasio-Cortez, uygun bir zamanda  anne olmak için yumurtalarını dondurmayı planladığını belirtti. Ocasio-Cortez “Kadın olarak, erkeklerin yapmak zorunda kalmadığı bu seçimleri yapmalıyız” dedi.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden olan Ocasio-Cortez, 3 Kasım seçimlerinde New York’taki seçim bölgesini kazanarak bir dönem daha Meclis’te olmaya hak kazandı.

Ankara'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıBaşkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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