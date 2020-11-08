ABD’li politikacı Cortez: Annelik için yumurta dondurmayı planlıyor

Siyasi kariyerini aile kurma arzusuyla dengelemek zorunda kaldığını anlatan 31 yaşındaki Ocasio-Cortez, uygun bir zamanda anne olmak için yumurtalarını dondurmayı planladığını belirtti. Ocasio-Cortez “Kadın olarak, erkeklerin yapmak zorunda kalmadığı bu seçimleri yapmalıyız” dedi.



Öte yandan, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden olan Ocasio-Cortez, 3 Kasım seçimlerinde New York’taki seçim bölgesini kazanarak bir dönem daha Meclis’te olmaya hak kazandı.



