08.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
ABD’li politikacı Cortez: Annelik için yumurta dondurmayı planlıyor
ABD tarihinin en genç Kongre üyesi olarak 2018 yılında tarihe geçen Alexandria Ocasio - Cortez, “Vanity Fair” dergisine yaptığı açıklamada, gelecekte anne olmak için yumurtalarını dondurmayı düşündüğünü söyledi.
Siyasi kariyerini aile kurma arzusuyla dengelemek zorunda kaldığını anlatan 31 yaşındaki Ocasio-Cortez, uygun bir zamanda anne olmak için yumurtalarını dondurmayı planladığını belirtti. Ocasio-Cortez “Kadın olarak, erkeklerin yapmak zorunda kalmadığı bu seçimleri yapmalıyız” dedi.
Öte yandan, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden olan Ocasio-Cortez, 3 Kasım seçimlerinde New York’taki seçim bölgesini kazanarak bir dönem daha Meclis’te olmaya hak kazandı.