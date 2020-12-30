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30.12.2020 - 11:28 | | DHA

ABD’li politikacı koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD’de Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’li politikacı koronavirüsten hayatını kaybetti

Cumhuriyetçi Parti’den Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, 18 Aralık'ta rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Letlow, 5 gün sonra durumu ağırlaşınca Ochsner LSU Health Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Letlow, dün akşam yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Letlow’un sözcüsü yaptığı açıklamada, "Aile sayısız dua ve destek için minnettar, ancak bu zor ve beklenmedik zamanda mahremiyet istiyor" dedi.

Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldıBakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.
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