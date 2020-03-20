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20.03.2020 - 18:34 | | AA

ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın corona virüs ile mücadelesinden memnun

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadelesine toplumsal destek arttı.

ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın corona virüs ile mücadelesinden memnun

 

Ipsos ve ABD News tarafından yapılan bir ankette, ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın virüs ile mücadelesinden memnun olduğunu dile getirirken, yüzde 43'ü de memnun olmadığını, yüzde 2 ise kararsız olduğunu söyledi.

Aynı kuruluşun geçen haftaki anketinde Trump'ın Kovid-19'la mücadelesinden memnun olmayanların oranı yüzde 54 düzeyindeydi.

Bu değişiklikte, Trump'ın son haftalarda öncekinin aksine virüsü ciddiye aldığını sık sık dile getirmesi, ulusal acil durum başta olmak üzere önemli adımlar atması ve Beyaz Saray'da günlük olarak halkı bilgilendirmesinin payının büyük olduğuna işaret edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 250'ye, ölü sayısı 205'e yükseldi.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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