MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'ABD'nin BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı'
ABONE OL
23.10.2020 - 20:00 | | AA

'ABD'nin BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı'

İsrail yönetiminin, geçen ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ABD’nin F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

'ABD'nin BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı'

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD’yi ziyaret eden Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Başbakanlık ve Savunma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD’nin BAE’ye “bazı silah sistemlerinin” satışına Tel Aviv’in karşı çıkmayacağı belirtildi.

Yerel basın, bu açıklamayla Tel Aviv’in BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktığını aktardı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Netanyahu, önceki açıklamalarında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmalarına rağmen ABD’nin BAE’ye F-35 satışına karşı olduklarını söylemişti.

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

23 Ekim koronavirüs tablosu-bugünkü son durum! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

23 Ekim koronavirüs tablosu-bugünkü son durum! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

Sıradaki Haber