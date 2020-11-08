ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Harris: Hayal kurun ve onu takip edin

Harris şunları söyledi:

"Kongre üyesi John Lewis vefaat etmeden önce demokrasi durum değil eylemdir demişti, Amerika’nın demokrasisi garanti değil, ancak onu korumak için savaşma isteğimiz kadar kuvvetli. Hiçbir zaman verili almamamız gerekli. Biz halk olarak güce sahibiz, daha iyi bir gelecek yaratma gücüne sahibiz.

Ve bu demokrasimiz oy pusulasına geldiğinde, Amerika’nın ruhu söz konusuyken siz yeni bir devir başlattınız.

Oy sayanlara, her oyun sayıldığından emin olmak için gece gündüz çalıştınız.

Zor zamanlarda olduğumuzu biliyorum, çektiğimiz acı, endişeler ve mücadeleler ve bunların yanı sıra cesaret ve dirayetinize sahip olduk.

Dört yıl boyunca eşitlik ve adalet için yürüdünüz, daha sonra oylarınızla umudu, birlikteliği, haysiyeti, hakikatı tercih ettiniz. Siz, Joe Biden’ı bir sonraki ABD başkanı olarak seçtiniz.

Joe sağlam bir el, iyileştirici ve birleştiricidir. Joe kendi amacımızı bulmamı sağlayacak, büyük bir kalple bizi sevecek. Özellikle Jill’e beslediği sevgi.

İlk tanıştığımda başkan yardımcısıydı, oğlunu seven biriydi.

Çocuklarımı ve ailemi de çok seviyorum, sizi çok seviyorum.

Joe ve Jill beni ailesinden gibi benimsediler.

Nesillerce gelen kadınları, siyahi, kadınları, Asyalı, beyaz, hispanik kadınlar, hepsi tarihimizde bu yolu açtı. Eşitlik için, özgürlük için her şeylerini verdiler, adalet için fedakarlık yaptılar. Özellikle siyah kadınlar demokrasimizin temelini oluşturuyor.

Kadınlar yüz yıldır oy hakkımızı korumak için savaş veriyorlar. Ülkemizde yeni nesil kadınlar hala oy ve ifade özgürlüğü için savaşıyorlar."