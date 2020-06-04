MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem
ABONE OL
04.06.2020 - 06:28 | | AA

ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

    Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

    YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

    Sıradaki Haber